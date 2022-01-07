Сергей ТКАЧЕНКО: «Шахтер может прибавить, насчет Динамо — большой вопрос»

Специалист считает, что «горняки» выиграют чемпионат Украины

  • 07.01.2022 12:25
  • 501 просмотр
  • 2 комментария
Сергей ТКАЧЕНКО: «Шахтер может прибавить, насчет Динамо — большой вопрос»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ткаченко поделился мнением о том, кто станет чемпионом Украины по футболу в сезоне 2021/2022.

«Кто главный претендент на победу в чемпионате? «Шахтер». «Горняки» должны быть больше мотивированы, поскольку в прошлом году чемпионом стало «Динамо». И, на мой взгляд, качество игры у подопечных Роберто Де Дзерби выше, чем у команды Мирчи Луческу. Весной «Шахтер» может еще прибавить. Качество игры киевлян на уровне Премьер-лиги хорошее, но вот смогут ли они добавить, для меня большой вопрос…», — считает Ткаченко.

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 07.01.2022 12:51
    +3
    Шахтер может прибавить, судьям и тогда Динамо конец!
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    Олег Прок
    Олег Прок, 07.01.2022 13:04
    0
    Куда ещё прибавлять? Все ресурсы на полную работают. Федерация, судьи. Арендуполь только недоробатывает
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