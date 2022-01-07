Сергей ТКАЧЕНКО: «Шахтер может прибавить, насчет Динамо — большой вопрос»

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ткаченко поделился мнением о том, кто станет чемпионом Украины по футболу в сезоне 2021/2022.

«Кто главный претендент на победу в чемпионате? «Шахтер». «Горняки» должны быть больше мотивированы, поскольку в прошлом году чемпионом стало «Динамо». И, на мой взгляд, качество игры у подопечных Роберто Де Дзерби выше, чем у команды Мирчи Луческу. Весной «Шахтер» может еще прибавить. Качество игры киевлян на уровне Премьер-лиги хорошее, но вот смогут ли они добавить, для меня большой вопрос…», — считает Ткаченко.