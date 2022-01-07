ВИДЕО. Звезды ПСЖ отобрали у Верратти телефон и едва его не утопили

Звезды парижского ПСЖ опасно пошутили над 29-летним итальянским полузащитником парижского клуба Марко Верратти.
Мбаппе, Маркиньос и Паредес забрали телефон Верратти и со смехом перебрасывали его друг другу в бассейне, рискуя утопить аппарат.
Сам Марко в это время стоял у бортика и тщетно упрашивал одноклубников вернуть его телефон.
Источник — Instagram
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