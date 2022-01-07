ВИДЕО. Звезды ПСЖ отобрали у Верратти телефон и едва его не утопили

Полузащитник парижского клуба стал жертвой опасной шутки

  • 07.01.2022 11:00
  • 769 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Звезды ПСЖ отобрали у Верратти телефон и едва его не утопили
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звезды парижского ПСЖ опасно пошутили над 29-летним итальянским полузащитником парижского клуба Марко Верратти.

Мбаппе, Маркиньос и Паредес забрали телефон Верратти и со смехом перебрасывали его друг другу в бассейне, рискуя утопить аппарат.

Сам Марко в это время стоял у бортика и тщетно упрашивал одноклубников вернуть его телефон.

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 07.01.2022 11:34
    0
    Гопнички решили отжать мобилу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности