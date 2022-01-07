ВИДЕО. Звезды ПСЖ отобрали у Верратти телефон и едва его не утопили

Звезды парижского ПСЖ опасно пошутили над 29-летним итальянским полузащитником парижского клуба Марко Верратти.

Мбаппе, Маркиньос и Паредес забрали телефон Верратти и со смехом перебрасывали его друг другу в бассейне, рискуя утопить аппарат.

Сам Марко в это время стоял у бортика и тщетно упрашивал одноклубников вернуть его телефон.