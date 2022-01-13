Ливерпуль – Арсенал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч чемпионата Англии

  • 13.01.2022 00:01
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Ливерпуль – Арсенал. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» – «Арсенал».

«В рамках этого сезона команды играли между собой в матче первого круга АПЛ. Тогда на «Энфилде» «Ливерпуль» со счетом 4:0 уверенно выиграл у «Арсенала».

Всего соперники играли между собой 234 раза. В 91 поединке победу одержали футболисты из Ливерпуля, в 79 встречах выиграли игроки из Лондона, еще в 64 играх были зафиксированы ничьи.

Уже на протяжении пяти матчей «Ливерпуль» не проигрывает «Арсеналу» в основное и дополнительное время. Также интересно то, что «Ливерпуль» в предыдущих двух матчах выиграл у «Арсенала» с общим счетом 7:0!

«Мерсисайдцы» победили лондонцев со счетами 4:0 и 3:0 в рамках АПЛ. «Арсенал» неплохо в этом сезоне играет, но, думаю, «Ливерпуль» должен справиться с «канонирами». Я думаю, что в первом матче «мерсисайдцы» не проиграют и сыграют вничью в Лондоне», – сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 13 января в 21:45.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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