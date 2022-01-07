Роман САНЖАР: «16 клубов — оптимальный вариант для УПЛ»

Известный украинский тренер Роман Санжар не считает, что 16 клубов — это слишком много для УПЛ.

«У нас хороший чемпионат. В следующем сезоне из первой лиги придут «Металлист» и «Кривбасс», которые вклинятся в борьбу за еврокубки. Негативное впечатление об УПЛ складывается от того, что некоторые клубы испытывают финансовые трудности. Но все течет, все меняется. Уверен, 16 клубов — самой оптимальный вариант для УПЛ, для нашей страны, для украинского футбола в целом», — отметил Санжар.