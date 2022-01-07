Роман САНЖАР: «16 клубов — оптимальный вариант для УПЛ»

В Украине хороший чемпионат, считает специалист

  • 07.01.2022 09:58
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Роман САНЖАР: «16 клубов — оптимальный вариант для УПЛ»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Роман Санжар не считает, что 16 клубов — это слишком много для УПЛ.

«У нас хороший чемпионат. В следующем сезоне из первой лиги придут «Металлист» и «Кривбасс», которые вклинятся в борьбу за еврокубки. Негативное впечатление об УПЛ складывается от того, что некоторые клубы испытывают финансовые трудности. Но все течет, все меняется. Уверен, 16 клубов — самой оптимальный вариант для УПЛ, для нашей страны, для украинского футбола в целом», — отметил Санжар.

Источник — zbirna.com

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