Арсенал отдаст юного форварда в английский клуб

Фоларин Балоган будет выступать за «Мидлсбро» на правах аренды

  • 07.01.2022 08:51
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Арсенал отдаст юного форварда в английский клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балоган близок к переходу в «Мидлсбро» на правах аренды. Футболист хочет получать больше игрового времени.

Балоган — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне футболист провел за первую команду «канониров» всего 4 матча во всех турнирах. При этом Фоларин сыграл 13 поединков за «Арсенал» U-23, где забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Балогана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.

После 25-ти сыгранных туров «Мидлсбро» занимает 7-е место в Чемпионшипе, имея в активе 39 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 29-24.

Источник — Sky Sports

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