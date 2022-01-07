Арсенал отдаст юного форварда в английский клуб

20-летний нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балоган близок к переходу в «Мидлсбро» на правах аренды. Футболист хочет получать больше игрового времени.

Балоган — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне футболист провел за первую команду «канониров» всего 4 матча во всех турнирах. При этом Фоларин сыграл 13 поединков за «Арсенал» U-23, где забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Балогана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.

После 25-ти сыгранных туров «Мидлсбро» занимает 7-е место в Чемпионшипе, имея в активе 39 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 29-24.