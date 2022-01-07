Анатолий ТРУБИН: «Для нас не бывает других мест, кроме первого»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал об отдыхе, подготовке к сборам и целях на вторую часть сезона.

– Анатолий, как проходит зимний отпуск? Где восстанавливаешь силы?

– Сразу после окончания первой половины сезона полетели с девушкой на Мальдивы. Там отдыхал, набирался сил, ничего не делал. А уже с конца декабря нахожусь в Киеве и потихоньку тренируюсь, готовлюсь к сборам. Новый год встречали на родине с семьей.

– На Мальдивы летали впервые?

– Да. Для меня там самое главное – океан, море, самое теплое, которое я когда-либо встречал. Так и хотелось, чтобы вода была теплой и к ней не нужно было привыкать. И в целом весь отдых провел очень хорошо, набрался сил. Уже скучаю по тренировкам!

– Больше лежали на пляже или перемещались, смотрели красивые места?

– А там особо нигде и не походишь. Ленивый отдых, как я его называю. Находишься на пляже, ешь, плаваешь. Сходить некуда, но я так и хотел, потому выбрал это направление.

– Тем не менее в Instagram был пост о новых для тебя видах спорта – гольфе, теннисе. Плюс уже в Украине добавился бокс. Что кроме футбола тебе больше нравится и что легче дается?

– Да, на отдыхе один раз попробовал гольф – не особенно понравилось. Может быть, потому что я не знаю, как правильно, и не получил максимальных эмоций. Теннис – прикольно. Каждый вид спорта по-своему интересен, дает что-то новое, позволяет расслабиться во время отдыха. А бокс – это для подготовки к сезону. Там много движений и специфической работы, которая в будущем, я думаю, может мне помочь.

– Планируешь и дальше заниматься боксом?

– Не с такой частотой, но если будет возможность, то да. Это будет зависеть от тренировочного процесса и времени. Пока есть возможность, хожу.

– Как еще поддерживаешь в Киеве спортивную форму?

– Добавил бег, тренажерный зал, собираемся с друзьями и знакомыми поиграть в футбол.

– Как оценишь первую часть сезона? Что из положительного можно отметить?

– В первую очередь, хорошо, что закончили 2021 год на первом месте. Виден прогресс у всей команды. С каждой тренировкой и игрой мы становились сильнее. Понимаем, чего требует от нас главный тренер. Плюс положительно то, что выиграли Суперкубок Украины. Думаю, каждый чувствует, что ежедневно и прибавляет индивидуально, и командные действия улучшаются. Когда доведем до автоматизма и сможем выполнять все требования, игра и результаты будут еще лучше.

– Болельщики выбрали игроком года Мудрика. Наверное, ты рад? Два года подряд это были вратари Пятов и Трубин, а в 2021-м, как положено, атакующий футболист. Тоже индикатор улучшения атакующей игры?

– Почему? Если бы выиграл вратарь, я был бы точно так же доволен! Рад за Мишу, своего друга, которого я давно знаю, еще по Академии. Думаю, для него это признание болельщиков станет огромным стимулом, толчком вперед в плане психологии. Поздравил его лично. Зная Мишу, уверен, что он не «зазвездится», а будет еще больше работать. И это даст огромный плюс и ему, и «Шахтеру».

– Такой же аванс и стимул, как это было с тобой?

– Конечно! Если это направить в нужное русло, такая поддержка и вера болельщиков очень помогает. Ты растешь как футболист с двойным или даже тройным желанием прогрессировать.

– В ходе сезона у тебя была травма. Как вернулся в нужную колею? Насколько сложно было сразу выполнять все требования по работе с мячом, быстро принимать решения в перепасовке с защитниками, в начале атак?

– Безусловно, отпечаток паузы накладывают. Сложнее всего психологически. Ты постоянно тренируешься и играешь, участвуешь во всех процессах, а потом выпадаешь на месяц и работаешь только индивидуально, затем еще около месяца набираешь нужные кондиции. За период травмы чуть потерялись некоторые качества, над которыми снова нужно было работать, как на сборах, и подтягивать. Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой и игрой все становилось лучше. В итоге я чувствовал, что становлюсь даже сильнее, чем был до травмы.

– Впереди сборы. Какие цели ставите перед собой? Есть возможность командно стать еще сильнее, удачно войти в сезон и завоевать чемпионство?

– Да, задачи всегда максимальные. Для нас не бывает других мест, кроме первого. Постараемся наработать хорошую базу на сборах, чтобы за счет этих физических и психологических навыков, когда возобновится сезон, нам было легче. У нас будет месяц, чтобы отточить все-все нужные компоненты. Они необходимы, чтобы во второй части сезона показывать еще более зрелищную игру.