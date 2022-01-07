ВИДЕО. Президент Руха забил фантастический гол со штрафного

Григорий Козловский отличился в традиционном рождественском матче

  • 07.01.2022 08:07
  • 708 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Президент Руха забил фантастический гол со штрафного
© ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский не только управляет клубом, но и не упускает случая самому поиграть в футбол.

В традиционном рождественском матче звезд на Академии Козловский забил прямым ударом со штрафного метров с 25-ти, отправив мяч точно в верхний угол ворот. Стоит отметить, что защищал ворота 26-летний украинский экс-вратарь «Карпат», «Арсенала» и «Черноморца» Роман Пидкивка, который находится в статусе свободного агента.

Источник — ФК Рух Львов

(4 голоса)

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Комментарии
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 07.01.2022 08:42
    +1
    PFCLviv, 07.01.2022 08:19
    Петрович чотко вліпив. Кріштіану з Винник
    Христос народився!
    Очередная постановка. Как у мудрика в инстаграме. По пол года каждое видео снимает
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 07.01.2022 08:19
    -2
    Петрович чотко вліпив. Кріштіану з Винник
    Христос народився!
    Ссылка
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