ВИДЕО. Президент Руха забил фантастический гол со штрафного

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский не только управляет клубом, но и не упускает случая самому поиграть в футбол.

В традиционном рождественском матче звезд на Академии Козловский забил прямым ударом со штрафного метров с 25-ти, отправив мяч точно в верхний угол ворот. Стоит отметить, что защищал ворота 26-летний украинский экс-вратарь «Карпат», «Арсенала» и «Черноморца» Роман Пидкивка, который находится в статусе свободного агента.