Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных игроков

10 января футболисты «Руха» начнут подготовку к весенней части сезона

  • 07.01.2022 04:00
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Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных игроков
© ФК Рух. Леонид Кучук

В январском сборе также примут участие львовские игроки, которые минувшей осенью выступали на правах аренды за другие команды.

Леонид Кучук, возглавивший «Рух» в разгар чемпионата УПЛ, хочет просмотреть всех футболистов, находящихся на контракте и определиться, на кого он может рассчитывать весной.

По имеющейся информации, до отъезда на февральский сбор в Турцию львовяне планируют сыграть два спарринга.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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