Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных игроков

В январском сборе также примут участие львовские игроки, которые минувшей осенью выступали на правах аренды за другие команды.
Леонид Кучук, возглавивший «Рух» в разгар чемпионата УПЛ, хочет просмотреть всех футболистов, находящихся на контракте и определиться, на кого он может рассчитывать весной.
По имеющейся информации, до отъезда на февральский сбор в Турцию львовяне планируют сыграть два спарринга.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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