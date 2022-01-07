Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных игроков

В январском сборе также примут участие львовские игроки, которые минувшей осенью выступали на правах аренды за другие команды.

Леонид Кучук, возглавивший «Рух» в разгар чемпионата УПЛ, хочет просмотреть всех футболистов, находящихся на контракте и определиться, на кого он может рассчитывать весной.

По имеющейся информации, до отъезда на февральский сбор в Турцию львовяне планируют сыграть два спарринга.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».