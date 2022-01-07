ЦИТАИШВИЛИ: «Хочу досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни»

21-летний хавбек киевского «Динамо» и национальной сборной Грузии Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за одесский «Черноморец», рассказал о цели на 2022 год.

«Хочу в 2022-м досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни», - написал Цитаишвили в Инстаграме.