ЦИТАИШВИЛИ: «Хочу досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни»

21-летний хавбек киевского «Динамо» и национальной сборной Грузии Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за одесский «Черноморец», рассказал о цели на 2022 год.
«Хочу в 2022-м досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни», - написал Цитаишвили в Инстаграме.
Источник — Sport.ua
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