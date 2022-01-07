Авагимян покинул Черноморец

Судьба вингера «Черноморца» Артура Авагимяна окончательно определилась, и она не связана с одесским клубом.
Один из лидеров команды точно покинет стан «моряков» этой зимой. В ближайшие дни об уходе Авагимяна из «Черноморца» будет объявлено официально.
Авагимян ведет переговоры с «Александрией», и может пополнить состав команды Юрия Гуры. Однако пока окончательно будущее место в карьере игрока остается неизвестно.
Источник — Footboom
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