Авагимян покинул Черноморец

Судьба вингера «Черноморца» Артура Авагимяна окончательно определилась, и она не связана с одесским клубом.

Один из лидеров команды точно покинет стан «моряков» этой зимой. В ближайшие дни об уходе Авагимяна из «Черноморца» будет объявлено официально.

Авагимян ведет переговоры с «Александрией», и может пополнить состав команды Юрия Гуры. Однако пока окончательно будущее место в карьере игрока остается неизвестно.