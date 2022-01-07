Виталий БАЛАШОВ: «Свободно себя чувствовал в России»

30-летний хавбек казахстанского «Актобе» Виталий Балашов рассказал о своих выступлениях за рубежом.

– Никакая восточная специфичность в Казахстане не ощущается. В карагандинском «Шахтере» мне не сильно зашло, потому что не было коллектива как на поле, так и за его пределами. Не сильно мне понравился период, который я там провел. Что касается «Актобе» – это небо и земля, не с чем сравнивать. Меня там приняли, я там как дома. Все хорошо, народ гостеприимный.

– Из-за этого вы пробыли в «Шахтере» 3 месяца?

– Да. Потом пришел новый тренер и начал убирать легионеров. Я подумал, что скоро и моя очередь придет. Мы по-человечески расстались: общаюсь с генеральным директором и к тренеру претензий ноль.

– Где больше свободы – в Украине или Казахстане?

– Да я везде себя свободно чувствовал: и в Украине, и в Польше, и в Казахстане, и в России. Во всех этих странах не было такого, что я некомфортно себя чувствовал.

– На сколько рассчитан ваш контракт с «Актобе»?

– Там годовые контракты.

– Зарплаты в Казахстане выше, чем в Украине?

– У всех по-разному.

– В «Вересе» средняя зарплата 2 000 долларов. В Казахстане больше или меньше?

– Есть и в Казахстане команды, где по 2-3 тысячи долларов платят. В «Кайрате» и «Астане» на порядок выше.