ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 покинул польский клуб

Украинский хавбек Николай Мусолитин покинул польский клуб «Лехия» из Гданьска. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

22-летний Мусолитин играл за польский клуб с начала 2021 года. Он провел 7 матчей чемпионат Польши, в которых отдал 1 голевую передачу

До того полузащитник выступал за одесский «Черноморец» (74 матча, 4 гола) и латвийскую «Валмиеру» 18 матчей, 4 ассиста).

В 2019 году Мусолитин со сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20 в Польше (сыграл 2 матча). «Лехия» Гданьск занимает 5-е место в чемпионате Польши.