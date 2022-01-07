ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 покинул польский клуб

Николай Мусолитин распрощался с клубом «Лехия» Гданьск

  • 07.01.2022 00:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 покинул польский клуб
© ФК Лехия. Николай Мусолитин

Украинский хавбек Николай Мусолитин покинул польский клуб «Лехия» из Гданьска. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

22-летний Мусолитин играл за польский клуб с начала 2021 года. Он провел 7 матчей чемпионат Польши, в которых отдал 1 голевую передачу

До того полузащитник выступал за одесский «Черноморец» (74 матча, 4 гола) и латвийскую «Валмиеру» 18 матчей, 4 ассиста).

В 2019 году Мусолитин со сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20 в Польше (сыграл 2 матча). «Лехия» Гданьск занимает 5-е место в чемпионате Польши.

Источник — Twitter

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