Бавария – Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 18-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах.

«В чемпионате Германии «Бавария» с 43 очками уверенно лидирует. «Боруссия» с 19 балами находится на 14-й позиции. 13 августа в первом круге этого сезона Бундеслиги в Менхенгладбахе соперники сыграли вничью 1:1.

А в предыдущем матче этих команд, 27 октября, была зафиксирована сенсационная победа «Боруссии» со счетом 5:0. Это была игра Кубка Германии. Но, мне кажется, о том матче сейчас в «Баварии» не думают. Мне кажется, мюнхенцы не думают о том, чтобы взять суперреванш и побольше забить «Боруссии». Была пауза, команды находятся на разных полюсах в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» в этом сезоне выступает нестабильно, дома проигрывает.

«Бавария» в двух предыдущих матчах забила 9 мячей, победив «Штутгарт» (5:0) и «Вольфсбург» (4:0). Но это было до паузы. Посмотрим, как команда будет сейчас играть. Я думаю, что «Бавария» – более стабильная команда, более стабильный клуб с обширным подбором футболистов и длинной скамейкой запасных. У Нагельсманна есть варианты варьировать состав. Поэтому в поединке с «Боруссией» преимущество будет у «Баварии», – сказал Воробей.

Матч «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах состоится 7 января. Начало встречи – в 21:30.