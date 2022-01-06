Сергей ПАЛКИН: «Пока нет разговоров о тренерских амбициях Срны»

Дарио работает директором по футболу

  • 06.01.2022 17:11
  • 149 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Пока нет разговоров о тренерских амбициях Срны»
© shakhtar.com

Ранее не исключалось, что бывший игрок «Шахтера» Дарио Срна может возглавить команду, однако пока хорват работает директором по футболу.

Генеральный директор клуба Сергей Палкин считает, что на этот момент тренерскую тему отложили в сторону.

– Год назад вы сказали, что видите Дарио Срну главным тренером «Шахтера» в будущем. Какова динамика обучения Дарио внутренней кухне? Ваше мнение изменилось?
– Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание. Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. Как я уже говорил, в футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности