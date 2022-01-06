Сергей ПАЛКИН: «Пока нет разговоров о тренерских амбициях Срны»

Ранее не исключалось, что бывший игрок «Шахтера» Дарио Срна может возглавить команду, однако пока хорват работает директором по футболу.

Генеральный директор клуба Сергей Палкин считает, что на этот момент тренерскую тему отложили в сторону.

– Год назад вы сказали, что видите Дарио Срну главным тренером «Шахтера» в будущем. Какова динамика обучения Дарио внутренней кухне? Ваше мнение изменилось?

– Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание. Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. Как я уже говорил, в футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны.