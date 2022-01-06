Ждем первую победу. Шевченко назвал состав Дженоа на матч Серии A

Сегодня в 17:30 начнется матч чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Дженоа». Наставник Грифонов Андрей Шевченко возвращается к работе после коронавируса.

«Дженоа» под руководством украинского специалиста еще не побеждал в Серии A.

Дженоа: Сиригу, Ванхейсден, Бани, Васкес, Хефти, Эрнани, Бадель, Портанова, Камбьясо, Экубан, Дестро

