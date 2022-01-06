Ждем первую победу. Шевченко назвал состав Дженоа на матч Серии A

Первый матч года для Грифонов

  • 06.01.2022 16:48
  • 1073 просмотра
  • 2 комментария
Ждем первую победу. Шевченко назвал состав Дженоа на матч Серии A
© twitter.com/genoacfc

Сегодня в 17:30 начнется матч чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Дженоа». Наставник Грифонов Андрей Шевченко возвращается к работе после коронавируса.

«Дженоа» под руководством украинского специалиста еще не побеждал в Серии A.

Дженоа: Сиригу, Ванхейсден, Бани, Васкес, Хефти, Эрнани, Бадель, Портанова, Камбьясо, Экубан, Дестро
 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KRBS55
    KRBS55, 06.01.2022 16:55
    0
    С чего вы решили что сегодня будет победа??? Я тоже конечно болею за Шеву, но сомневаюсь что будет победа,Хотя.
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    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 06.01.2022 17:10
    -1
    Вы травите? Сассуоло минус 1 сегодня шлепнет
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