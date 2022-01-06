Пеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус

«Манчестер Сити» официально сообщил о том, что главный тренер команды Пепе Гвардиола заразился коронавирусом.

Испанец точно пропустит ближайший матч команды в Кубке Англии против «Суиндона». В нем командой будет руководить ассистент Гвардиолы Родольфо Баррелл.

Таким образом, сейчас в «Манчестер Сити» заражен сразу 21 человек. Из них 7 – игроки команды, и еще 14 – члены персонала, включая Гвардиолу.