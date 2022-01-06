Пьерлуиджи КОЛЛИНА: «Введение VAR достигло поставленных целей»

Легендарный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина считает, что введение системы видеоповторов VAR полностью оправдало себя:

«Целью VAR было устранение не разногласий, а явных ошибок, которые влияют на результат. Я считаю, что эта цель была достигнута. В конечном итоге судья должен принимать решение об офсайде, а VAR может его о нем предупредить.

Интерпретация – это часть игры, поэтому, хотя ситуации могут быть похожими, они никогда не будут идентичными. Мы просто должны признать, что будут разные взгляды на ситуацию. Технологии помогают, но они никогда не заменят человеческий фактор.

То же самое и с игрой рукой. Мы решили, что когда рука поднята выше плеча, это наказание, но потом поняли, что это не всегда так. Судья должен еще раз взглянуть на ситуацию, и его интерпретация имеет решающее значение

Будет 10-12 камер, проверяющих 29 точек на теле игрока, 50 раз в секунду, и программное обеспечение, анализирующее данные в режиме реального времени, чтобы рассчитать идеальный момент, когда к мячу прикоснулись, и положение игроков в этот момент».