Сачко проиграл матч второго круга челленджера в Австралии

Украинский теннисист в двух сетах уступил Жоффри Бланкано из Франция

  • 06.01.2022 04:32
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Сачко проиграл матч второго круга челленджера в Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинец Виталий Сачко (ATP 244) проиграл матч второго круга челленджера в Траралгоне (Австралия) на хардовом покрытии.

Украинский теннисист в двух сетах уступил Жоффри Бланкано (ATP 235) из Франции. Матч длился чуть более двух часов и на некоторое время прерывался из-за дождя.

ATP.  Траралгон (Австралия)

Мужчины. Второй круг (1/16 финала)

Виталий Сачко (Украина) – Жоффри Бланкано (Франция) [15] – 5:7, 6:7 (5:7)

Сачко продолжает борьбу в парном разряде. Вскоре он в дуэте с Лукашем Росолом из Чехии сыграет в 1/8 финала против пары Эллис Блейк / Тристан Скулкейт (Австралия).

Источник — Sport.ua

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