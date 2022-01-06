Сачко проиграл матч второго круга челленджера в Австралии

Украинец Виталий Сачко (ATP 244) проиграл матч второго круга челленджера в Траралгоне (Австралия) на хардовом покрытии.

Украинский теннисист в двух сетах уступил Жоффри Бланкано (ATP 235) из Франции. Матч длился чуть более двух часов и на некоторое время прерывался из-за дождя.

ATP. Траралгон (Австралия)

Мужчины. Второй круг (1/16 финала)

Виталий Сачко (Украина) – Жоффри Бланкано (Франция) [15] – 5:7, 6:7 (5:7)

Сачко продолжает борьбу в парном разряде. Вскоре он в дуэте с Лукашем Росолом из Чехии сыграет в 1/8 финала против пары Эллис Блейк / Тристан Скулкейт (Австралия).