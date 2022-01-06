Сачко проиграл матч второго круга челленджера в Австралии

Украинец Виталий Сачко (ATP 244) проиграл матч второго круга челленджера в Траралгоне (Австралия) на хардовом покрытии.
Украинский теннисист в двух сетах уступил Жоффри Бланкано (ATP 235) из Франции. Матч длился чуть более двух часов и на некоторое время прерывался из-за дождя.
ATP. Траралгон (Австралия)
Мужчины. Второй круг (1/16 финала)
Виталий Сачко (Украина) – Жоффри Бланкано (Франция) [15] – 5:7, 6:7 (5:7)
Сачко продолжает борьбу в парном разряде. Вскоре он в дуэте с Лукашем Росолом из Чехии сыграет в 1/8 финала против пары Эллис Блейк / Тристан Скулкейт (Австралия).
Источник — Sport.ua
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