Кубок Испании. Лунин и другие. Все матчи 1/16 финала. Видео голов и обзор

5 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании. Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.
Всю игру у мадридского «Реала» отыграл украинский голкипер Андрей Лунин.
Кубок Испании. 1/16 финала
- 04.01. 22:00. Понферрадина – Эспаньол – 1:1 (пен. 1:3)
- 05.01. 17:00. Картахена – Валенсия – 1:2
- 05.01. 17:00. Леганес – Реал Сосьедад – 2:3
- 05.01. 17:00. Эйбар – Мальорка – 1:2
- 05.01. 20:30. Линарес – Барселона – 1:2
- 05.01. 21:00. Балеарес – Сельта – 2:1
- 05.01. 21:00. Вальядолид – Бетис – 0:3
- 05.01. 21:00. Мирандес – Райо Вальекано – 0:1
- 05.01. 22:30. Алькояно – Реал Мадрид – 1:3
Видеообзоры матчей
04.01. 22:00. Понферрадина – Эспаньол – 1:1 (пен. 1:3)
05.01. 17:00. Картахена – Валенсия – 1:2
05.01. 17:00. Леганес – Реал Сосьедад – 2:3
05.01. 17:00. Эйбар – Мальорка – 1:2
05.01. 20:30. Линарес – Барселона – 1:2
05.01. 21:00. Балеарес – Сельта – 2:1
05.01. 21:00. Вальядолид – Бетис – 0:3
05.01. 21:00. Мирандес – Райо Вальекано – 0:1
05.01. 22:30. Алькояно – Реал Мадрид – 1:3
Источник — Sport.ua
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