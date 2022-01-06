В среду, 5 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором играли «Линарес» и «Барселона».

У гостей вернулся на поле Дани Алвес, который стал самым возрастным игроком в истории клуба. 38-летний бразилец провел первую игру после возвращения в каталонскую команду.

Линарес – Барселона – 1:2. Камбэк Дани Алвеса. Видео голов и обзор матча

Голы: Диас, 19 – Дембеле, 63, Хутгла, 69.