Сассуоло – Дженоа. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Италии

  • 06.01.2022 00:05
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Сассуоло – Дженоа. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 20-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Дженоа».

«В турнирной таблице Серии А «Сассуоло» с 24 очками идет на 13 месте. «Дженоа» с 11 баллами расположился на 18 позиции. Здесь нужно понимать, что нужно команде Андрея Шевченко «Дженоа». Конечно, в играх с такими соперниками генуэзцам необходимо набирать очки. И, конечно, мы понимаем, что в таких матчах нужно выступать первым номером и как-то атаковать. А это у команды Андрея Шевченко не совсем получается. Э

то показали матчи, в которых «Дженоа» пыталась играть. Я имею ввиду поединки с той же «Сампдорией» и «Миланом», в которых «грифоны» проиграли с крупным счетом. Если Андрей Шевченко до поединка определит тактику, что нужно атаковать, диктовать условия игры, то, наверное, у «Дженоа» не получится победить или сыграть вничью. А если генуэзская команда закроется и «поставит автобус», как это было в матче с «Аталантой», то, я думаю, одно очко «Дженоа» сможет заработать в этой встрече.

Трудно перестроить команду за такой короткий период. Также в расположении «Дженоа» произошла вспышка коронавируса. Поэтому генуэзцам надо продолжать играть сугубо от обороны, чтобы хотя бы какие-то очки зарабатывать. Каждый балл для «Дженоа» сейчас на вес золота», - сказал Воробей.

Матч «Сассуоло» – «Дженоа» состоится 6-го января. Начало встречи в 17:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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