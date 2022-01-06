Сассуоло – Дженоа. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 20-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Дженоа».

«В турнирной таблице Серии А «Сассуоло» с 24 очками идет на 13 месте. «Дженоа» с 11 баллами расположился на 18 позиции. Здесь нужно понимать, что нужно команде Андрея Шевченко «Дженоа». Конечно, в играх с такими соперниками генуэзцам необходимо набирать очки. И, конечно, мы понимаем, что в таких матчах нужно выступать первым номером и как-то атаковать. А это у команды Андрея Шевченко не совсем получается. Э

то показали матчи, в которых «Дженоа» пыталась играть. Я имею ввиду поединки с той же «Сампдорией» и «Миланом», в которых «грифоны» проиграли с крупным счетом. Если Андрей Шевченко до поединка определит тактику, что нужно атаковать, диктовать условия игры, то, наверное, у «Дженоа» не получится победить или сыграть вничью. А если генуэзская команда закроется и «поставит автобус», как это было в матче с «Аталантой», то, я думаю, одно очко «Дженоа» сможет заработать в этой встрече.

Трудно перестроить команду за такой короткий период. Также в расположении «Дженоа» произошла вспышка коронавируса. Поэтому генуэзцам надо продолжать играть сугубо от обороны, чтобы хотя бы какие-то очки зарабатывать. Каждый балл для «Дженоа» сейчас на вес золота», - сказал Воробей.

Матч «Сассуоло» – «Дженоа» состоится 6-го января. Начало встречи в 17:30.