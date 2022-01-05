Тренер Сьерра-Леоне получал угрозы смерти накануне Кубка африканских наций

От Джона Кейстера требовали включения в состав некоторых игроков

  • 05.01.2022 21:37
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Тренер Сьерра-Леоне получал угрозы смерти накануне Кубка африканских наций
© BBC. Джон Кейстер (слева)

Тренер мужской сборной Сьерра-Леоне Джон Кейстер заявил, что получал угрозы накануне Кубка африканских наций.
 
Наставнику сборной поступили две угрозы смерти, связанные с выбором состава команды на турнир. По словам 51-летнего специалиста, от него потребовать включения определенных игроков в заявку.
 
«Очень печально, что дошло до этого. К какому слою общества вы относитесь, никто не заслуживает подобного. Мы многого добились, поэтому нет причин для угроз», – сказал Кейстер.
 
Кейстер сообщил об обоих инцидентах в полицию и уже назвал состав команды, в которую вошли 28 игроков.
 
Турнир должен начаться 9 января в Камеруне.

Источник — BBC

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