Тренер Сьерра-Леоне получал угрозы смерти накануне Кубка африканских наций

Тренер мужской сборной Сьерра-Леоне Джон Кейстер заявил, что получал угрозы накануне Кубка африканских наций.



Наставнику сборной поступили две угрозы смерти, связанные с выбором состава команды на турнир. По словам 51-летнего специалиста, от него потребовать включения определенных игроков в заявку.



«Очень печально, что дошло до этого. К какому слою общества вы относитесь, никто не заслуживает подобного. Мы многого добились, поэтому нет причин для угроз», – сказал Кейстер.



Кейстер сообщил об обоих инцидентах в полицию и уже назвал состав команды, в которую вошли 28 игроков.



Турнир должен начаться 9 января в Камеруне.