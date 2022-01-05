Кому дадут шанс? Де Дзерби возьмет на сбор 2-3 игроков Шахтера U-19

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что наставник Роберто Де Дзерби возьмет 2-3 игроков юношеской команды U-19 на зимние сборы.

«Шахтер» U-19 лидирует по итогам первой части чемпионата.

– Хорошо, когда есть такая связь, ведь когда футболист из U19 попадает в первую команду, он понимает, какой футбол от него требуют, что большой плюс. А если это еще и приносит плоды в виде результатов, то вообще дорогого стоит.

– Часто футболисты U-19 тренируются вместе с первой командой. Кто-то уже приглянулся Роберто Де Дзерби, кого-то из молодежи возьмут на сборы?

– На зимние сборы U-19 полетит вместе с первой командой в Турцию, просто находиться они будут в разных местах. Однозначно первая команда будет кого-то брать, но сейчас конкретно назвать кого-то я не могу. Думаю, два-три футболиста будут на просмотре, – сказал Палкин.