Спустя год. Андрей Лунин - в основе Реала на матч Кубка Испании

Тот же турнир, тот же соперник

  • 05.01.2022 20:52
  • 2218 просмотров
  • 2 комментария
Спустя год. Андрей Лунин - в основе Реала на матч Кубка Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч Кубка Испании против «Алькояно». Встреча начнется в 22:30.

Для кипера это первый выход в официальном матче мадридцев за календарный год. Последний раз Лунин играл в январе 2021 года.

И это был матч Кубка Испании как раз против «Алькояно». Тогда «Реал» сенсационно проиграл.

Накануне тренер Карло Анчелотти пошутил, что у Лунина абонемент на матчи Кубка Испании против «Алькояно».
 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Maks23
    online
    Maks23, 05.01.2022 21:06
    +2
    Раз в год играть..как бы не о чём..
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 05.01.2022 21:11
    +1
    Ирония судьбы! Лунин самый высокооплачиваемый, наверное, если учитывать игровое время или один из...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности