Спустя год. Андрей Лунин - в основе Реала на матч Кубка Испании

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч Кубка Испании против «Алькояно». Встреча начнется в 22:30.

Для кипера это первый выход в официальном матче мадридцев за календарный год. Последний раз Лунин играл в январе 2021 года.

И это был матч Кубка Испании как раз против «Алькояно». Тогда «Реал» сенсационно проиграл.

Накануне тренер Карло Анчелотти пошутил, что у Лунина абонемент на матчи Кубка Испании против «Алькояно».

