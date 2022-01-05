Спустя год. Андрей Лунин - в основе Реала на матч Кубка Испании

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч Кубка Испании против «Алькояно». Встреча начнется в 22:30.
Для кипера это первый выход в официальном матче мадридцев за календарный год. Последний раз Лунин играл в январе 2021 года.
И это был матч Кубка Испании как раз против «Алькояно». Тогда «Реал» сенсационно проиграл.
Накануне тренер Карло Анчелотти пошутил, что у Лунина абонемент на матчи Кубка Испании против «Алькояно».
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @CD_Alcoyano! @UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/XY7ycmE2XN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 5, 2022
Источник — Sport.ua
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