ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не скажу, что Металлист сразу будет бороться за титул УПЛ»

Президента «Металлиста» Александр Ярославский не готов обещать, что уже с нового сезона команда сможет бороться за титул УПЛ.

«Не говори гоп... Основная задача - создать боеспособный коллектив. Инфраструктура и команда - это главное. Нельзя сказать, что мы уже сейчас будем биться за чемпионство УПЛ и Лигу чемпионом. Могу сказать, что будем биться за выход в Лигу Европы».

«А ЛЧ - к этому еще нужно подойти. Не совсем объективно будет сказать, что сразу будем сражаться за титул и Лигу чемпионов», - сказал Ярославский.

Сейчас харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге.