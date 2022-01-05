ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не скажу, что Металлист сразу будет бороться за титул УПЛ»

В клубе хотят все делать постепенно

  • 05.01.2022 19:29
  • 1161 просмотр
  • 2 комментария
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не скажу, что Металлист сразу будет бороться за титул УПЛ»
© metalist.ua

Президента «Металлиста» Александр Ярославский не готов обещать, что уже с нового сезона команда сможет бороться за титул УПЛ.

«Не говори гоп... Основная задача - создать боеспособный коллектив. Инфраструктура и команда - это главное. Нельзя сказать, что мы уже сейчас будем биться за чемпионство УПЛ и Лигу чемпионом. Могу сказать, что будем биться за выход в Лигу Европы».

«А ЛЧ - к этому еще нужно подойти. Не совсем объективно будет сказать, что сразу будем сражаться за титул и Лигу чемпионов», - сказал Ярославский.

Сейчас харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге.

Источник — FootballHub

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    online
    Андрій Машко, 05.01.2022 19:31
    +6
    Він сподіється знову наварити касу на продажі клубу і зраді вболівальників? Потнакатаній схемі?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 05.01.2022 19:37 (изменен)
    +5
    Андрій Машко, 05.01.2022 19:31
    Він сподіється знову наварити касу на продажі клубу і зраді вболівальників? Потнакатаній схемі?
    Как "они" говорят: ничего личного - просто бизнес...
    Ссылка
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