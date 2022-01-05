ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не скажу, что Металлист сразу будет бороться за титул УПЛ»

Президента «Металлиста» Александр Ярославский не готов обещать, что уже с нового сезона команда сможет бороться за титул УПЛ.
«Не говори гоп... Основная задача - создать боеспособный коллектив. Инфраструктура и команда - это главное. Нельзя сказать, что мы уже сейчас будем биться за чемпионство УПЛ и Лигу чемпионом. Могу сказать, что будем биться за выход в Лигу Европы».
«А ЛЧ - к этому еще нужно подойти. Не совсем объективно будет сказать, что сразу будем сражаться за титул и Лигу чемпионов», - сказал Ярославский.
Сейчас харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге.
Источник — FootballHub
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