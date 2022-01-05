Вулверхэмптон подписал хавбека сборной Японии

Хаяо Кавабе продолжит карьеру в клубе АПЛ

  • 05.01.2022 13:00
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Вулверхэмптон подписал хавбека сборной Японии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Вулверхэмптон» выкупил у швейцарского «Грассхоппера» контракт 26-летнего центрального полузащитника сборной Японии Хаяо Кавабе.

Сумма трансфера составила €600 тысяч. Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года.

Кавабе защищал цвета «Грассхоппера» с июля 2021 года после перехода из японского клуба «Санфречче Хиросима» за €1,27 миллиона. В текущем сезоне Хаяо провел за «Грассхоппер» 18 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Кавабе составляет €1,3 миллиона.

В активе футболиста 4 матча за сборную Японии, где он забил один гол.

Источник — ФК Вулверхэмптон

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