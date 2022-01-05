Вулверхэмптон подписал хавбека сборной Японии

Английский «Вулверхэмптон» выкупил у швейцарского «Грассхоппера» контракт 26-летнего центрального полузащитника сборной Японии Хаяо Кавабе.
Сумма трансфера составила €600 тысяч. Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года.
Кавабе защищал цвета «Грассхоппера» с июля 2021 года после перехода из японского клуба «Санфречче Хиросима» за €1,27 миллиона. В текущем сезоне Хаяо провел за «Грассхоппер» 18 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость Кавабе составляет €1,3 миллиона.
В активе футболиста 4 матча за сборную Японии, где он забил один гол.
🇯🇵 #WelcomeKawabe 🇯🇵 pic.twitter.com/X761YtkxGI— Wolves (@Wolves) January 5, 2022
Источник — ФК Вулверхэмптон
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