Президент Баварии: «Нужно изолировать тех, кто не вакцинировался»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился своими мыслями о ситуации с коронавирусом в мире.

«Я могу стать весьма воинственным, если кто-то не сделает себе прививку.

Думаю, нужно систематически изолировать тех людей, которые не вакцинировались. Отказ от прививок – это безрассудно.

Киммих? Было сложно, потому что на него оказывалось определенное влияние», - сказал Хенесс.

Напомним, что один из лидеров «Баварии» Йозуа Киммих долгое время отказывался прививаться. В декабре игрок все-таки решил вакцинироваться.