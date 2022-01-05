Президент Баварии: «Нужно изолировать тех, кто не вакцинировался»

Ули Хенесс жестко высказался об антиваксерах

  • 05.01.2022 12:47
  • 577 просмотров
  • 6 комментариев
Президент Баварии: «Нужно изолировать тех, кто не вакцинировался»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился своими мыслями о ситуации с коронавирусом в мире.

«Я могу стать весьма воинственным, если кто-то не сделает себе прививку.

Думаю, нужно систематически изолировать тех людей, которые не вакцинировались. Отказ от прививок – это безрассудно.

Киммих? Было сложно, потому что на него оказывалось определенное влияние», - сказал Хенесс.

Напомним, что один из лидеров «Баварии» Йозуа Киммих долгое время отказывался прививаться. В декабре игрок все-таки решил вакцинироваться.

Источник — Sport Bild

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 05.01.2022 13:01
    +2
    А ще краще ліквідувати
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 05.01.2022 12:50
    +2
    Таких ідіотів як він потрібно ізолювати
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 05.01.2022 13:02
    +1
    vitaha33, 05.01.2022 12:50
    Таких ідіотів як він потрібно ізолювати
    Еще сделает пару прививок и уйдет тихо на покой.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 05.01.2022 13:29
    0
    c_a_p2, 05.01.2022 13:14
    Це той пердун що гроші по офшорам ховав? І відсидів термін у німецькій тюрмі за це...
    27 лямов, ха, где то в разтове заржал одын варюга
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 05.01.2022 13:14
    0
    Це той пердун що гроші по офшорам ховав? І відсидів термін у німецькій тюрмі за це...
    Ссылка
    anacreon
    anacreon, 05.01.2022 13:13
    -1
    Си, Адольф.
    Скажите уже кто-то тому дурачку, что сейчас в мире происходит пандемия вакцинированных. И страны, где больше всех вакцинировалось по странному стечению обстоятельств - бьют рекорды по больным. А куча привитых спортсменов каждый день заражаются, включая футболистов.
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