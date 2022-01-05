Президент Баварии: «Нужно изолировать тех, кто не вакцинировался»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился своими мыслями о ситуации с коронавирусом в мире.
«Я могу стать весьма воинственным, если кто-то не сделает себе прививку.
Думаю, нужно систематически изолировать тех людей, которые не вакцинировались. Отказ от прививок – это безрассудно.
Киммих? Было сложно, потому что на него оказывалось определенное влияние», - сказал Хенесс.
Напомним, что один из лидеров «Баварии» Йозуа Киммих долгое время отказывался прививаться. В декабре игрок все-таки решил вакцинироваться.
Источник — Sport Bild
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Скажите уже кто-то тому дурачку, что сейчас в мире происходит пандемия вакцинированных. И страны, где больше всех вакцинировалось по странному стечению обстоятельств - бьют рекорды по больным. А куча привитых спортсменов каждый день заражаются, включая футболистов.
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