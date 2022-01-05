Умер врач киевского Динамо

Специалист ушел на 81-м году жизни

  • 05.01.2022 12:00
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  • 1 комментарий
Умер врач киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Владимир Малюта

Скончался врач киевского «Динамо» Владимир Малюта. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис.

«Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил «Динамо», который без преувеличения на протяжении многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта.

Считаю, что футбольному клубу «Динамо» очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие.

Новатор в своем деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта», - заявил Суркис.

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zelia73
    online
    zelia73, 05.01.2022 12:03
    +1
    царство небесное-земля пухом
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