Слишком мелко. Рэмзи отверг предложение Бернли

Полузащитник «Ювентуса» отказался переходить в английский клуб

  • 05.01.2022 11:41
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Слишком мелко. Рэмзи отверг предложение Бернли
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи отказался от перехода в английский «Бернли».

«Бернли» был очень заинтересован в подписании игрока, но похоже, что Рэмзи хочет остаться в «Ювентусе» до завершения срока действия своего контракта, который истекает летом 2023 года.

Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах — 3 в Серии А и 2 в Лиге чемпионов.

Ориентировочная стоимость футболиста упала до €5 миллионов.

В активе игрока 71 матч за сборную Уэльса, где он забил 20 мячей.

Источник — Calciomercato

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