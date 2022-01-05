Слишком мелко. Рэмзи отверг предложение Бернли

31-летний валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи отказался от перехода в английский «Бернли».

«Бернли» был очень заинтересован в подписании игрока, но похоже, что Рэмзи хочет остаться в «Ювентусе» до завершения срока действия своего контракта, который истекает летом 2023 года.

Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах — 3 в Серии А и 2 в Лиге чемпионов.

Ориентировочная стоимость футболиста упала до €5 миллионов.

В активе игрока 71 матч за сборную Уэльса, где он забил 20 мячей.