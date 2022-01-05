Мельбурн. Стаховский выбыл из парного турнира, Молчанов идет дальше

Украинский теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов по-разному стартовали в первом круге парного турнира в Мельбурне.
Стаховский вместе со словаком Йозефом Коваликом в двух сетах проиграл паре Маркос Гирон/Доминик Кепфер (США/Германия) — 3:6, 3:6.
Молчанов с литовцем Ричардсом Беранкисом в двух сетах одолел дуэт Факундо Баньис/Бернабе Сапата Миральес (Аргентина/Испания) — 6:3, 6:4. Поединок длился 1 час 10 минут.
Источник — Sport.ua
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