Александр ПРИЗЕТКО: «Уровень чемпионата Украины понемногу повышается»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о росте уровня чемпионата Украины по футболу.

«Считаю, что он понемногу повышается. Многие команды дают бой лидерам. Конечно, такого еще нет, чтобы заведомый аутсайдер отбирал очки у фаворита, тем не менее, в будущее я смотрю с оптимизмом. Уверен, что «Металлист», думаю, и «Кривбасс», в следующем сезоне также помогут отечественному чемпионату стать еще сильнее. Пусть турнирное положение «Полесья» пока не самое лучшее, но я знаю, что руководство в житомирский клуб пришло серьезное. Они будут идти к своей цели. Если не в этом году, то в следующем команда пробьется в элитный дивизион», — считает Призетко.