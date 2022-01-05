Александр ПРИЗЕТКО: «Уровень чемпионата Украины понемногу повышается»

Многие команды научились давать бой лидерам, уверен специалист

  • 05.01.2022 10:57
  • 363 просмотра
  • 2 комментария
Александр ПРИЗЕТКО: «Уровень чемпионата Украины понемногу повышается»
© СК Днепр-1

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о росте уровня чемпионата Украины по футболу.

«Считаю, что он понемногу повышается. Многие команды дают бой лидерам. Конечно, такого еще нет, чтобы заведомый аутсайдер отбирал очки у фаворита, тем не менее, в будущее я смотрю с оптимизмом. Уверен, что «Металлист», думаю, и «Кривбасс», в следующем сезоне также помогут отечественному чемпионату стать еще сильнее. Пусть турнирное положение «Полесья» пока не самое лучшее, но я знаю, что руководство в житомирский клуб пришло серьезное. Они будут идти к своей цели. Если не в этом году, то в следующем команда пробьется в элитный дивизион», — считает Призетко.

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Рейский
    online
    Владислав Рейский, 05.01.2022 11:50
    0
    Повышается не то слово прям, уже увидели от всех еврокубковых участников.
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    brutal2015
    brutal2015, 05.01.2022 11:46
    0
    Как повышается уровень чемпионата Украины особенно хорошо видно по таблице коэффициентов УЕФА)))
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