В среду, 5 января, вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику исполнился 21 год.
В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.
Контракт Михаила с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.
В активе игрока 16 матчей за сборную Украины U-21, где он забил 3 мяча.
Источник — Sport.ua
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