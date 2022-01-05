Михаилу Мудрику исполнился 21 год

Юный украинский футболист «Шахтера» проводит хороший сезон

  • 05.01.2022 09:42
  • 688 просмотров
  • 3 комментария
Михаилу Мудрику исполнился 21 год
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

В среду, 5 января, вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику исполнился 21 год.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.

Контракт Михаила с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.

В активе игрока 16 матчей за сборную Украины U-21, где он забил 3 мяча.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    Tasha19, 05.01.2022 10:01
    +4
    От і 21, ще рік два і вік молодих і перспективних закінчиться.
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    joytok
    online
    joytok, 05.01.2022 10:17
    0
    В Бахрейне, Монако, Сингапуре, штате Миссисипи США и ряде других стран это совершенолетие. Поздравляю!
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 05.01.2022 10:02
    0
    с каждым годом становится все мудрее. Это у него не отнять
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