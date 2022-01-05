В среду, 5 января, вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику исполнился 21 год.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.

Контракт Михаила с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.

В активе игрока 16 матчей за сборную Украины U-21, где он забил 3 мяча.