Бондаренко и Киченок проиграли на старте парного турнира в Аделаиде

Украинский теннисистки Катерина Бондаренко и Людмила Киченок потерпели неудачу на старте парного турнира в австралийской Аделаиде.
Украинский дуэт в двух сетах проиграл хорватско-словенской паре Юрак/Клепач — 5:7, 3:6.
В первой партии украинки сравняли счет, проигрывая 2:5, но вырвать победу не смогли. Вторая партия также осталась за соперницами украинок.
Источник — Sport.ua
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