Бондаренко и Киченок проиграли на старте парного турнира в Аделаиде

Украинские теннисистки уступили дуэту Юрак/Клепач

  • 05.01.2022 09:23
  • 112 просмотров
  • 2 комментария
Бондаренко и Киченок проиграли на старте парного турнира в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинский теннисистки Катерина Бондаренко и Людмила Киченок потерпели неудачу на старте парного турнира в австралийской Аделаиде.

Украинский дуэт в двух сетах проиграл хорватско-словенской паре Юрак/Клепач — 5:7, 3:6.

В первой партии украинки сравняли счет, проигрывая 2:5, но вырвать победу не смогли. Вторая партия также осталась за соперницами украинок.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 05.01.2022 10:11
    0
    Надя Киченок прошла в другий круг, просто це старт нового сезону, ще не війшли в гру, подивись на інші результати фавориток, скільки повилітало - Сабаленка, Саккарі, Бадоса, Пегула і т.д.
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 05.01.2022 10:10
    0
    поддержали славную традицию вылетать в первом круге! Молодцы, девчонки. Гордимся вами
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