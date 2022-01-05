Александр ПРИЗЕТКО: «Чемпионом станет Динамо»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о командах, которые, по его мнению, станут призерами УПЛ в текущем сезоне.
— Кто главный претендент на победу в чемпионате?
— Я отдаю предпочтение «Динамо». Киевляне, как мне кажется, в матчах с соперниками, не считая «Шахтера», выглядят более уверенно. А чемпионство как раз и разыгрывается не в одном-двух матчах, а на протяжении всей дистанции.
— Какая команда завоюет бронзовые медали?
— Пока я отдаю предпочтение «Днепру-1», который первый отрезок чемпионата провел лучше своих конкурентов. И дело здесь не в количестве набранных очков, а в стабильности игры. Да, у днепрян было крупное поражение от «Зари», но на общей картине это не отразилось.
Источник — zbirna.com
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