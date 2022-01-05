Александр ПРИЗЕТКО: «Чемпионом станет Динамо»

Киевляне выглядят увереннее «Шахтера», считает специалист

  • 05.01.2022 09:00
  • 1866 просмотров
  • 18 комментариев
Александр ПРИЗЕТКО: «Чемпионом станет Динамо»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о командах, которые, по его мнению, станут призерами УПЛ в текущем сезоне.

— Кто главный претендент на победу в чемпионате?
— Я отдаю предпочтение «Динамо». Киевляне, как мне кажется, в матчах с соперниками, не считая «Шахтера», выглядят более уверенно. А чемпионство как раз и разыгрывается не в одном-двух матчах, а на протяжении всей дистанции. 

— Какая команда завоюет бронзовые медали?
— Пока я отдаю предпочтение «Днепру-1», который первый отрезок чемпионата провел лучше своих конкурентов. И дело здесь не в количестве набранных очков, а в стабильности игры. Да, у днепрян было крупное поражение от «Зари», но на общей картине это не отразилось. 

Источник — zbirna.com

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Мирон Андрусский
    Мирон Андрусский, 05.01.2022 10:19
    +1
    Alexander Киев, 05.01.2022 10:00
    дынама вечно 2-е, да и то пока Металлист не вернулся в УПЛ, тогда будут вечно 3-е
    Первый пердак взорвался
    Ссылка
    korsun_skif
    korsun_skif, 05.01.2022 10:09 (изменен)
    +1
    Админы решили еще позажигать Не хватило им новогодних феерверков после перехода Мыколенко
    Ссылка
    .Zp0rt..
    .Zp0rt.., 05.01.2022 09:21
    +1
    Интересно, чей ржавый пердак рвонёт первым?)
    Ссылка
    Умник
    Умник, 05.01.2022 10:52
    0
    Умник, 05.01.2022 10:44
    Было бы странно что бывший форвард Динамо будет иметь другое мнение.
    Хотя погодите есть старый обиженный венгр. У него есть другое мнение
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    Умник
    Умник, 05.01.2022 10:44
    0
    Было бы странно что бывший форвард Динамо будет иметь другое мнение.
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    joytok
    online
    joytok, 05.01.2022 10:20 (изменен)
    0
    Это ему из Тюмени, Москвы, Тулы и Новороссийска наколядовали?
    9 лет в расее даром не прошли...
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 05.01.2022 10:07 (изменен)
    0
    ENJOY--, 05.01.2022 09:54
    некудышный лаеда, весь твой подвал перебанили - будешь один здесь по - прежнему тупить?!
    мне до твоей тупости очень далеко - иди похмелись. смотрю ты уже подмогу в лице сашка киев вызвал? и это - с чего ты взял что лаеда и я одно лицо? или ты уже как максым "вижу риторику похожую на Жеку значит это все лаеда"?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 05.01.2022 10:07
    0
    .Zp0rt.., 05.01.2022 09:21
    Интересно, чей ржавый пердак рвонёт первым?)
    Ржавым бомжам всегда было завидно.
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 05.01.2022 10:00
    0
    дынама вечно 2-е, да и то пока Металлист не вернулся в УПЛ, тогда будут вечно 3-е
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 09:54
    0
    L.F.C., 05.01.2022 09:43
    федя весь твой подвал перебанили ты один будешь отдуваться с бадуна?
    некудышный лаеда, весь твой подвал перебанили - будешь один здесь по - прежнему тупить?!
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 09:27
    0
    .Zp0rt.., 05.01.2022 09:21
    Интересно, чей ржавый пердак рвонёт первым?)
    твой уже рванул, шпрот
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 05.01.2022 10:48 (изменен)
    -1
    ENJOY--, 05.01.2022 10:40
    доказательство в том что ты одинаково тупой и однообразный.. подойдет?!
    нет калмык не подойдет или к тебе надо обращаться "чепуха придорожная"? но это не в моих правилах так общаться с людьми - даже если они с низкой социальной ответственностью.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 10:40
    -1
    L.F.C., 05.01.2022 10:32
    кому это пишешь бестолочь бухая - я повторяю вопрос у тебя есть доказательства хотя бы малейшие что я имею отношения к тем аккаунтам?
    доказательство в том что ты одинаково тупой и однообразный.. подойдет?!
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 05.01.2022 10:32
    -1
    ENJOY--, 05.01.2022 10:23
    конечно ты обиженная, никудышная лаеда/эвил.... ты что забыла как ты мне слезами заливалась, что не будешь больше скоморохом?!
    кому это пишешь бестолочь бухая - я повторяю вопрос у тебя есть доказательства хотя бы малейшие что я имею отношения к тем аккаунтам?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 10:23
    -1
    L.F.C., 05.01.2022 10:07
    мне до твоей тупости очень далеко - иди похмелись. смотрю ты уже подмогу в лице сашка киев вызвал? и это - с чего ты взял что лаеда и я одно лицо? или ты уже как максым "вижу риторику похожую на Жеку значит это все лаеда"?
    конечно ты обиженная, никудышная лаеда/эвил.... ты что забыла как ты мне слезами заливалась, что не будешь больше скоморохом?!
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 05.01.2022 10:10
    -1
    korsun_skif, 05.01.2022 10:09
    Админы решили еще позажигать Не хватило им новогодних феерверков после перехода Мыколенко
    задымится скоро весь киев скоро - а админы не думают о глобальной катастрофе
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 05.01.2022 10:08
    -1
    cooperchack, 05.01.2022 10:07
    Ржавым бомжам всегда было завидно.
    Та не утренняя смена только у безработного феди - он же на опохмел зарабатывает, в атб просто так чекушку не дают ему.
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 05.01.2022 09:43
    -3
    ENJOY--, 05.01.2022 09:27
    твой уже рванул, шпрот
    федя весь твой подвал перебанили ты один будешь отдуваться с бадуна?
    Ссылка
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