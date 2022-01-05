Три английских клуба интересуются Коутиньо

Сразу три английских клуба — «Астон Вилла», «Эвертон» и «Ливерпуль» — заинтересованы в подписании 29-летнего бразильского атакующего полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в январе.
Сам футболист намерен продолжить карьеру в Англии и не собирается возвращаться в Бразилию.
В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.
Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Коутиньо составляет €18 миллионов.
С 2013 по 2018 годы Филиппе выступал за английский «Ливерпуль», откуда перешел в «Барселону» за €135 миллионов.
Источник — Goal.com
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