Три английских клуба интересуются Коутиньо

Сразу три английских клуба — «Астон Вилла», «Эвертон» и «Ливерпуль» — заинтересованы в подписании 29-летнего бразильского атакующего полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в январе.

Сам футболист намерен продолжить карьеру в Англии и не собирается возвращаться в Бразилию.

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Коутиньо составляет €18 миллионов.

С 2013 по 2018 годы Филиппе выступал за английский «Ливерпуль», откуда перешел в «Барселону» за €135 миллионов.