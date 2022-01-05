Защитник Ворсклы может перейти в Полтаву

19-летний украинский защитник «Ворсклы» Александр Пось близок к переходу в «Полтаву».
В минувшем сезоне Пось провел 24 матча и забил один мяч за «Ворсклу» U-19, которую выводил на поле с капитанской повязкой. Также на его счету 14 игр и один гол за «Ворсклу» U-21. С лета 2021 Пось выступал в чемпионате Полтавской области.
«Полтава» занимает 6-е место в группе А Второй лиги. Накануне стало известно, что по соглашению сторон клуб прекратил сотрудничество с вратарем Александром Поповым (2 матча в текущем чемпионате), защитником Романом Зорей (3 игры) и полузащитником Александром Пономаренко (15 матчей).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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