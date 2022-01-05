Костюк / Калинская – Бегу / Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого января украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парном разряде соревнований WTA 250 в Мельбурне.



Украинка в дуєте с россиянкой Анной Калинской в первом круге сразится с третьим сеяным дуэтом Ирина-Камелия Бегу / Нина Стоянович (Румыния / Сербия).



Встреча состоится пятым запуском на корте Корт №12. Ориентировочное время начала матча в 07:00 по Киеву.

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