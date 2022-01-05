Костюк / Калинская – Бегу / Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Мельбурне

  • 05.01.2022 02:55
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Костюк / Калинская – Бегу / Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Пятого января украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парном разряде соревнований WTA 250 в Мельбурне.
 
Украинка в дуєте с россиянкой Анной Калинской в первом круге сразится с третьим сеяным дуэтом Ирина-Камелия Бегу / Нина Стоянович (Румыния / Сербия).
 
Встреча состоится пятым запуском на корте Корт №12. Ориентировочное время начала матча в 07:00 по Киеву.

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

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