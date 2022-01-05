Киченок / Бондаренко – Юрак / Клепач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого января украинские теннисистки Людмила Киченок и Катерина Бондаренко стартуют в парном разряде соревнований WTA 500 в Аделаиде.



Украинки в первом круге сразятся с третьим сеяным дуэтом Дарья Юрак / Андрея Клепач (Хорватия / Словения).



Встреча состоится вторым запуском на корте Корт №4. Ориентировочное время начала матча в 04:20 по Киеву.

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