Киченок / Бондаренко – Юрак / Клепач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого января украинские теннисистки Людмила Киченок и Катерина Бондаренко стартуют в парном разряде соревнований WTA 500 в Аделаиде.
Украинки в первом круге сразятся с третьим сеяным дуэтом Дарья Юрак / Андрея Клепач (Хорватия / Словения).
Встреча состоится вторым запуском на корте Корт №4. Ориентировочное время начала матча в 04:20 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.