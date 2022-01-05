Ланс – Лилль – 2:2 (пен. 4:3). Дубли Фофаны и Онаны. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции

  • 05.01.2022 01:30
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Ланс – Лилль – 2:2 (пен. 4:3). Дубли Фофаны и Онаны. Видео голов и обзор
© ФК Ланс

В заключительном матче 1/16 финала Кубка Франции понадобилась серия пенальти.

Ланс – Лилль – 2:2 (пен. 4:3). Дубли Фофаны и Онаны. Видео голов и обзор

Голы: Секо Фофана, 67, 90+5 – Амаду Онана, 28, 33.

ГОЛ! 0:1. Амаду Онана, 28 мин.

ГОЛ! 0:2. Амаду Онана, 33 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Секо Фофана, 67 мин.

ГОЛ! 2:2. Секо Фофана, 90+5 мин.

Видеообзор второго тайма.

Серия послематчевых пенальти.

Источник — Sport.ua

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