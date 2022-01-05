В заключительном матче 1/16 финала Кубка Франции понадобилась серия пенальти.
Ланс – Лилль – 2:2 (пен. 4:3). Дубли Фофаны и Онаны. Видео голов и обзор
Голы: Секо Фофана, 67, 90+5 – Амаду Онана, 28, 33.
ГОЛ! 0:1. Амаду Онана, 28 мин.
ГОЛ! 0:2. Амаду Онана, 33 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Секо Фофана, 67 мин.
ГОЛ! 2:2. Секо Фофана, 90+5 мин.
Видеообзор второго тайма.
Серия послематчевых пенальти.
Источник — Sport.ua
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