ФОТО. Чемпионка US Open-2017 вышла замуж первого января

Слоан Стивенс и Джози Алтидор официально вступили в брак

  • 04.01.2022 23:10
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ФОТО. Чемпионка US Open-2017 вышла замуж первого января
© Инстаграм Слоан Стивенс

Чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс опубликовала фото со своей свадьбы с американским футболистом Джози Алтидором.
 
Пара поженилась первого января 2022 года, они знакомы с детства. Встречаться начали около пяти лет назад, а в 2019-м объявили о помолвке.
 
32-летний Алтидор защищает цвета ФК «Торонто», Стивенс занимает 65-ю строчку мирового рейтинга.

Источник — Twitter

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