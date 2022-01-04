ФОТО. Чемпионка US Open-2017 вышла замуж первого января

Чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс опубликовала фото со своей свадьбы с американским футболистом Джози Алтидором.



Пара поженилась первого января 2022 года, они знакомы с детства. Встречаться начали около пяти лет назад, а в 2019-м объявили о помолвке.



32-летний Алтидор защищает цвета ФК «Торонто», Стивенс занимает 65-ю строчку мирового рейтинга.