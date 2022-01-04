ФОТО. Чемпионка US Open-2017 вышла замуж первого января

Чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс опубликовала фото со своей свадьбы с американским футболистом Джози Алтидором.
Пара поженилась первого января 2022 года, они знакомы с детства. Встречаться начали около пяти лет назад, а в 2019-м объявили о помолвке.
32-летний Алтидор защищает цвета ФК «Торонто», Стивенс занимает 65-ю строчку мирового рейтинга.
1.1.22 ♾ pic.twitter.com/9Ll2WRKREp— sloanestephens (@SloaneStephens) January 4, 2022
Источник — Twitter
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