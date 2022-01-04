ВИДЕО. Бущанище! УАФ назвала лучший сейв года

Украинская ассоциация футбола определила автора лучшего сейва минувшего года.



Победителем в этой номинации стал вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан, который спас от верного гола национальную команду в концовке первого тайма матча с Боснией и Герцеговиной (2:0).



Отметим, что в этом матче решалась судьба второго места в отборочной группе и место в плей-офф отбора ЧМ-2022, где Украины сыграет против Шотландии.