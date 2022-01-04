ВИДЕО. Бущанище! УАФ назвала лучший сейв года

Вратарь «Динамо» спас национальную команду от верного гола в матче с боснийцами

  • 04.01.2022 22:18
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ВИДЕО. Бущанище! УАФ назвала лучший сейв года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Украинская ассоциация футбола определила автора лучшего сейва минувшего года.
 
Победителем в этой номинации стал вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан, который спас от верного гола национальную команду в концовке первого тайма матча с Боснией и Герцеговиной (2:0).
 
Отметим, что в этом матче решалась судьба второго места в отборочной группе и место в плей-офф отбора ЧМ-2022, где Украины сыграет против Шотландии.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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