ВИДЕО. Бущанище! УАФ назвала лучший сейв года

Украинская ассоциация футбола определила автора лучшего сейва минувшего года.
Победителем в этой номинации стал вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан, который спас от верного гола национальную команду в концовке первого тайма матча с Боснией и Герцеговиной (2:0).
Отметим, что в этом матче решалась судьба второго места в отборочной группе и место в плей-офф отбора ЧМ-2022, где Украины сыграет против Шотландии.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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