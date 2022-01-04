Тоттенхэм повесил ценник на защитника сборной Уэльса

Лондонский клуб готов расстаться с Джо Родоном за €24 миллиона

  • 04.01.2022 21:54
  • 621 просмотр
  • 1 комментарий
Тоттенхэм повесил ценник на защитника сборной Уэльса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» намерен продать 24-летнего центрального защитника сборной Уэльса Джо Родона. «Шпоры» готовы расстаться с футболистом за €24 миллиона.

Основным претендентом на покупку футболиста считается «Ньюкасл».

Родон защищает цвета «Тоттенхэма» после перехода из «Суонси» в октябре 2020 года за €12,1 миллиона. В текущем сезоне Джо провел за английский клуб всего 6 матчей во всех турнирах.

Контракт Родона со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года.

В активе футболиста 22 матча за сборную Уэльса.

Источник — CBS Sports

(2 голоса)

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Комментарии
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    Andrey111
    Andrey111, 04.01.2022 22:01
    0
    А он что скотина
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