Тоттенхэм повесил ценник на защитника сборной Уэльса

Лондонский «Тоттенхэм» намерен продать 24-летнего центрального защитника сборной Уэльса Джо Родона. «Шпоры» готовы расстаться с футболистом за €24 миллиона.
Основным претендентом на покупку футболиста считается «Ньюкасл».
Родон защищает цвета «Тоттенхэма» после перехода из «Суонси» в октябре 2020 года за €12,1 миллиона. В текущем сезоне Джо провел за английский клуб всего 6 матчей во всех турнирах.
Контракт Родона со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года.
В активе футболиста 22 матча за сборную Уэльса.
Источник — CBS Sports
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