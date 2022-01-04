Форвард Нивы может продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ

Тернопольская «Нива» после восстановительного сбора свои первые контрольные матчи проведет в феврале.

9 февраля «Нива» во Львове сыграет с одним из лидеров группы А Второй лиги — ЛНЗ (Черкассы), затем встретится ивано-франковским «Прикарпатьем» (16 февраля), а через неделю — с луцкой «Волынью».

Все этапы подготовки «Нива» проведет в Украине. До первых спаррингов клуб собирается подписать трех новичков и на этом завершить селекционную работу.

В составе команды возможны потери, в частности, 23-летний украинский нападающий Сергей Кисленко имеет приглашения из команд УПЛ. В текущем сезоне Кисленко провел за «Ниву» 21 матч во всех турнирах, где забил 8 мячей. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €250 тысяч.

«Нива» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 29 очков.