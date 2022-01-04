Форвард Нивы может продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ

У Сергея Кисленко есть предложения от команд высшей лиги

  • 04.01.2022 20:46
  • 700 просмотров
  • 0 комментариев
Форвард Нивы может продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ
© ФК Нива Тернополь. Сергей Кисленко

Тернопольская «Нива» после восстановительного сбора свои первые контрольные матчи проведет в феврале.

9 февраля «Нива» во Львове сыграет с одним из лидеров группы А Второй лиги — ЛНЗ (Черкассы), затем встретится ивано-франковским «Прикарпатьем» (16 февраля), а через неделю — с луцкой «Волынью».

Все этапы подготовки «Нива» проведет в Украине. До первых спаррингов клуб собирается подписать трех новичков и на этом завершить селекционную работу.

В составе команды возможны потери, в частности, 23-летний украинский нападающий Сергей Кисленко имеет приглашения из команд УПЛ. В текущем сезоне Кисленко провел за «Ниву» 21 матч во всех турнирах, где забил 8 мячей. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €250 тысяч.

«Нива» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности