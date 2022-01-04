Стало известно, когда Минай определится с новым тренером

2022 год «Минай» встретил без определенности в вопросе с главным тренером команды. После ухода Игоря Леонова с поста наставника команды в минувшем декабре новый тренер назначен не был.

Закарпатская команда собирается возобновить подготовку к весенней части сезона 12 января. Один из сборов планируется провести в Турции. Но если не получится, то украинской команде придется ограничиться спаррингами с клубами из соседних стран — Венгрии и Словакии. Однако в эти планы может внести свои коррективы новый главный тренер команды.

Главным претендентом на вакантную должность по-прежнему остается Владимир Шаран. В закарпатском клубе надеются окончательно определиться с новым главным тренером до конца нынешней недели.

Юниорский состав «Миная» возобновит тренировочный процесс 20 января. Все этапы подготовки резервисты проведут в Закарпатье.

«Минай» занимает 15-е место в чемпионате УПЛ, набрав 10 очков.