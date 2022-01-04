Челси — Тоттенхэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч полуфинала Кубка английской лиги «Челси» – «Тоттенхэм».

«В предыдущем матче «Челси» в рамках АПЛ играл с «Ливерпулем» и в этом противостоянии была зафиксирована ничья 2:2. В свою очередь, «Тоттенхэм» победил в выездном поединке против «Уотфорда» (1:0).

Что касается Кубка английской лиги, то в предыдущем раунде «Челси» оказался сильнее «Брентфорда», а «Тоттенхэм» выиграл у «Вест Хэма».

Уже 170 раз встречались между собой эти лондонские команды. «Аристократы» победили в 74 поединках, «шпоры» выиграли 54 встречи, еще 42 матча завершились вничью.

В рамках Кубка английской лиги состоится лондонское дерби. Это будет принципиальная игра для обеих команд. Поставлю на «Челси». Больше фаворитом вижу их в этом поединке. Тем более для «аристократов» это будет домашний матч и, мне кажется, они его выиграют», - сказал Бартулович.

Матч «Челси» – «Тоттенхэм» состоится 5-го января. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».