Ньюкасл купит защитника Атлетико: известна дата

31-летний правый защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер завершит переход в английский «Ньюкасл» в среду, 5 января.

Футболист ждет окончания переговоров между клубами, а затем отправится на обязательный медосмотр.

Атлетико две недели пытался убедить Триппьера остаться в команде, но футболист решил вернуться в Премьер-лигу по семейным обстоятельствам.

Триппьер защищает цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.

В активе Кирана 35 матчей за сборную Англии, где он забил один гол.