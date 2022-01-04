Ньюкасл купит защитника Атлетико: известна дата

О подписании Кирана Триппьера официально будет объявлено в среду, 5 января

  • 04.01.2022 19:58
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  • 1 комментарий
Ньюкасл купит защитника Атлетико: известна дата
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний правый защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер завершит переход в английский «Ньюкасл» в среду, 5 января.

Футболист ждет окончания переговоров между клубами, а затем отправится на обязательный медосмотр.

Атлетико две недели пытался убедить Триппьера остаться в команде, но футболист решил вернуться в Премьер-лигу по семейным обстоятельствам.

Триппьер защищает цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.

В активе Кирана 35 матчей за сборную Англии, где он забил один гол.

Источник — AS

(3 голоса)

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Комментарии
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    Мирон Андрусский
    Мирон Андрусский, 04.01.2022 20:13
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