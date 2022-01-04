Габигол готов перейти в Ньюкасл

Бразильский форвард «Фламенго» хочет продолжить карьеру в АПЛ

  • 04.01.2022 18:59
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Габигол готов перейти в Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний бразильский нападающий «Фламенго» Габигол хочет перейти в английский «Ньюкасл».

«Сороки» намерены усилить свою линию атаки, а Габигол хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. При этом футболиста не беспокоит возможность вылета «Ньюкасла» из АПЛ.

Габигол защищает цвета «Фламенго» с января 2020 года после перехода из миланского «Интера» за €17,45 миллиона. В минувшем сезоне футболист провел за «Фламенго» 43 матча во всех турнирах, где забил 29 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт игрока с «Фламенго» рассчитан до декабря 2024 года. Ориентировочная стоимость Габигола составляет €26 миллионов.

Источник — 90min

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