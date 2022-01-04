Марта Костюк – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Мельбурне.



В стартовом поединке украинка встретится с квалифаером Клэр Лю из США (№94 WTA). Матч состоится третьим запуском на корте №5 после встречи Петерсон – Шарма. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Нурии Паррисас-Диас (№66 WTA) или Эллен Перес (№196 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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