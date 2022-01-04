Когда играет Костюк? Расписание украинцев в Австралии на 5 января

В среду на корты выйдут пять представителей Украины

  • 04.01.2022 17:59
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Когда играет Костюк? Расписание украинцев в Австралии на 5 января
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Пятого января украинские теннисисты проведут матчи на турнирах в Австралии.
 
Марта Костюк выступит на турнире в WTA 250 в Мельбурне в обоих разрядах, Катерина Бондаренко и Людмила Киченок сыграют в паре на соревнованиях WTA 500 в Аделаиде, а Сергей Стаховский и Денис Молчанов начнут борьбу в парном разряде в разных дуэтах на турнире ATP 250 в Мельбурне.
 
Расписание украинцев на 5 января в Австралии 
 
Adelaide International 1 (WTA 500)

Кор №4 (второй запуск, 04:00*)
Катерина Бондаренко/Людмила Киченок (Украина) - Дария Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 3)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА 

Melbourne Summer Set 2 (WTA 250)

Корт №5 (третий запуск, 05:00*)
Марта Костюк (Украина, 8) - Клэр Лю (США, Q)

Корт №12 (пятый запуск, 08:00*)
Марта Костюк/Анна Калинская (Украина/Россия) - Ирина-Камелия Бегу/Нина Стоянович (Румыния/Сербия, 3)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА 

Melbourne Summer Set (ATP 250)

Корт №6 (четвертый запуск, 05:30*)
Сергей Стаховский/Йозеф Ковалик (Украина/Словакия, Alt) - Маркос Гирон/Доминик Кёпфер (США/Германия)

Корт №13 (четвертый запуск, 05:30*)
Денис Молчанов/Ричардас Беранкис (Украина/Литва) - Факундо Баньис/Бернабе Сапата Миральес (Аргентина/Испания, Alt)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА 

Источник — Sport.ua

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