Эвертон Мошири: 5 тренеров, 500 миллионов на игроков и никаких результатов

«Эвертону» нелегко. Очень нелегко. Уже давно. Его владелец, Фархад Мошири, прибрал клуб к рукам в 2016 году, и с тех пор прошло уже немало времени, а прогресса все нет. И сейчас, в конце еще одного провального года, болельщики вновь задаются старым вопросом: сколько еще мы будем ждать?

Результаты работы иранского бизнесмена можно измерить по-разному. За почти шесть лет он потратил более 500 млн фунтов на покупки и нанял и уволил пять тренеров и двух директоров футбола. Вложился он немало, но… что это дало?

Когда «Эвертон» встречался с «Арсеналом» в декабре, он занимал 16 строчку в АПЛ, взяв одно очко за семь матчей. Но даже неожиданное возвращение формы не поменяет тот факт, что будущее команды остается под вопросом, особенно после ухода директора Марселя Брандса.

Последний должен был вернуть все в норму, но не сложилось. Еще в июле поступала информация о том, что никаких важных решений он больше не принимает. Его роль стабильно становилась все меньше, и решение нанять тренера Рафаэля Бенитеса принималось уже без него. А ведь в 2018 году клуб так пафосно оповещал о его приходе!

Getty Images/Global Images Ukraine. Фархад Мошири (справа), Карло Анчелотти и Марсель Брандс

Бенитес и Брандс — совершенно разные люди, которые вряд ли бы сработались вместе. Когда журналисты связались с представителем одного из клубов лиги, они получили от него эмодзи, изображающие попкорн, и предсказание: «Брандс уйдет уже в сентябре».

Брандс прекрасно показал себя в Нидерландах, где он серьезно усилил АЗ (купив Серхио Ромеро и Мусу Дембеле) и ПСВ (Джорджиньо Вейналдум, Кевин Строотман и Дрис Мертенс), но в Англии он растерял всю проницательность и чутье. Он может утверждать, что ответственен за Лукаса Диня и Бена Годфри, но этого явно недостаточно, чтобы оправдать затраченные на него деньги. За все эти годы у него не было такого же успешного подписания, какое уже есть у Бенитеса, купившего у «Байера» Демарая Грея за 1,7 млн фунтов.

В какой-то момент становится понятно, что не игроки виноваты, а тот, кто их отбирает. Но если на футбольном поле Мошири может творить что-то несуразное, то за его пределами он сделал немало грамотных решений. Летом 2024 года «ириски» могут переехать на впечатляющий новый стадион, но, если говорить словами Гари Невилла, у иранца так и не получилось создать серьезный футбольный проект.

И тренеры, и директоры подтвердят, что каждое неверное решение начиналось с Мошири, который всегда предпочитал доверяться собственным инстинктам, а не советам специалистов. Даже наняв грамотных людей в клуб, он все равно больше прислушивался к тому, что говорят агенты игроков. И не важно, сколько было ошибок — он никогда в них не признается. Он будет отстаивать их до последнего.

После увольнения Брандса Мошири еще активнее стал поддерживать Бенитеса, которого не хотели видеть почти все болельщики клуба и даже некоторые представители клубной верхушки. Это, мягко говоря, опасная позиция, особенно учитывая, как играет «Эвертон» в последние недели.

Назначение Бенитеса новым тренером продолжает вызывать вопросы. Не потому что он из «Ливерпуля», а потому что он не подходит «Эвертону» образца 2021 года. После стольких провалов и неудачных проектов «ирискам» нужен был инноватор, который бы вдохнул в команду новую жизнь так, как это сделал Дэвид Мойес в 2002 или Роберто Мартинес (на какой-то момент) в 2013. Даже в свой лучший месяц Бенитес не вызывал чувства оптимизма. Как и его предшественники.

Стала ли победа над «Арсеналом» поворотной точкой для Бенитеса? Возможно. Но сложно сказать, было ли то чудо заслугой коуча. Это не первый раз, когда ливерпульцы сотворяют чудо — и у Анчелотти были такие моменты, и у тех, кто был до него. Все помнят, как двумя годами ранее Фергюсон добился победы над «Челси».

Такие результаты — кажется, не зависящие от тренера или ситуации — говорят нам о том, что у этого клуба нет собственной отличительной черты. Он ничем не выделяется. Этим он напоминает «Вест Хэм Юнайтед» последних лет, который болезненно переживал переезд с «Аптон Парка» и смену руководства. Ему не помог именитый тренер и признанные игроки — ему нужно было вернуть тот голод, ту злость рабочего класса.

Не будем забывать, что бывший владелец «Эвертона» Билл Кенрайт, все еще председательствующий в клубе, ратовал за Мойеса в декабре 2018 года, когда Мошири сделал ставку на Анчелотти. Ситуация повторилась этим летом. Многие высмеяли Кенрайта, демонстрировавшего «излишнюю сентиментальность» и «менталитет маленького клуба», но где сейчас шотландец, и где трехкратный обладатель кубка Лиги чемпионов?

Мошири наградил Анчелотти контрактом на четыре с половиной года. Четыре с половиной года тренеру, который в последние десять лет не пробыл в одном клубе больше двух лет. Тренеру, который своими главными подписаниями сделал 29-летнего Хамеса и 29-летнего Аллана. О каком плане речь?

Отдельно, каждая ошибка «Эвертона» на трансферном рынке может быть прощена. А вот если посмотреть на всех них вместе, вырисовывается картина грустная и не очень понятная. В 2017 клуб пополнило трое плеймейкеров — Гильфи Сигурдссон, Клаасен и Руни. В 2018 деньги ушли на Тео Уолкотта и Дженка Тосуна. Многие из этих подписаний вообще никак не усиливали проблемные зоны. Бенитес хотя бы знает, какие дыры ему нужно заткнуть.

Конечно, Мошири не может просто взять и примкнуть к топ-клубам — слишком уж большая финансовая разница. Но их задача была полегче, чем сейчас у «Ньюкасла», тем более что рывок совершался во время, когда большая часть грандов занималась перестройкой. Восьмое, восьмое, 12 и 10 места — это разочаровывающий результат для любого клуба с амбициями. В каком-то смысле это даже регресс по сравнению с «ирисками» Мойеса, считающимися лучшими из преследователей. При том, что средств у него было гораздо меньше.

Клуб не совершал очевидных промашек, ни он никогда не преуспевал, потому что стратегии попросту не было. Одна идея насаживалась на другую — и так по кругу. Какое было видение у Мошири? Какой план? Задача что-то придумать ложится на директора футбола, но была ли у Брандса вообще какая-то реальная власть? Анчелотти и Бенитес — сильные тренеры, но они не кажутся логичным выбором для клуба, готовящего революцию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Бенитес руководит игрой подопечных

Когда Мошири только появился в «Эвертоне», он заявил, что у клуба впереди был период, когда нужно было о себе заявить. Сложно сказать, о каком времени он думал, но сложно не думать, что свой шанс он упустил. Клуб, покупавший Джордана Пикфорда, Майкла Кина и Сигурдссона в прошлом году был вынужден довольствоваться Беговичем, Таузендом, Греем и Рондоном. И пусть есть надежда на новый стадион, он вряд ли что-то сильно изменит — спросите «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Когда состоялось мерсисайдское дерби, болельщики скандировали «совет правления — вон», и это навевало на определенные мысли. Правда ли фанаты хотят избавиться от Мошири? Все-таки в Англии было немало владельцев, демонстрировавших гораздо меньше амбиций (Бенитес сам вам о них расскажет). Гораздо лучше, если бы Мошири остался, но доверял футбольные решения другим.

Уолш и Брандс насовершали ошибок, и Бенитес бы хотел вернуть себе полный контроль, но создается впечатление, что «ириски» хоть и нанимали директоров, но им никогда не доверялись. А без этого серьезного «футбольного проекта» не бывает. Может, в этом все дело?